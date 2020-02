Lana e acciaio per la mostra di Francesca Polizzi, "In antis" alla Rizzuto Gallery

RizzutoGallery è lieta di presentare “In Antis”, prima mostra personale di Francesca Polizzi (Palermo, 1988), con un testo di Alessandro Pinto, che sarà inaugurata sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18 e resterà visitabile fino al 28 marzo 2020 (dal martedì al sabato, dalle 16 alle 20).

L’artista presenterà una serie di installazioni scultoree di grande formato composte solo da due materiali: lana e acciaio. Per la realizzazione di questi lavori, Francesca Polizzi cura la materia prima a partire dalla tosatura, sottoponendola a un processo che sembra avere lo scopo di controllare e allo stesso tempo mantenere l’irrequietezza della lana, ovvero la sua componente animale.

Tosatura, lavatura, cardatura, selezione del colore e infeltrimento sono tutte fasi con cui l’artista imprime la propria azione sul materiale plasmando e generando un tessuto organico, caricandolo di diversi strati di memoria fisica e intellettuale. Le opere riescono a operare un transfer simultaneo e continuo tra l’organico della materia e l’inorganico della forma costituita, che per analogia crea dei referenti esterni all’opera stessa, in un passaggio lieve e lirico.

Francesca Polizzi (Palermo, 1988) laureata all’Accademia di Belle Arti di Palermo, impiega prevalentemente la lana grezza come materiale di elaborazione e traduzione della memoria, una materia-pelle che accoglie segni, forme, scorie, processi di imprimitura, in un percorso che li rende immagini dalla rigorosa definizione formale, per darsi infine come reliquie di una dimensione sensoriale profonda.