Pino Puglisi e "Immagini per riflettere", l'indigenza dei bambini in mostra a Villa Niscemi

L'indigenza dei bambini è il tema centrale della VI edizione della mostra "Immagini per riflettere" 2018, organizzata dal Circolo Fotografico Immagine di Monreale, che verrà presentata giorno 8 settembre alle ore 17,30 presso il Salone Espositivo della "Galleria Nicola Scafidi" di Villa Niscemi.

La collettiva è dedicata al Beato Don Pino Puglisi, sacerdote ucciso, per mano mafiosa, il 15 settembre del 1993, ed è il primo evento in programma delle commemorazioni a lui dedicate. Le immagini proposte tratteranno anche altri temi molto cari al prete di Brancaccio, e che spesso erano al centro delle sue accorate omelie. Tra questi la famiglia, il rispetto delle donne, la solitudine e la terza età. Durante la presentazione dell'evento, la poetessa Eleonora Gambino dedicherà a Don Pino una poesia inedita da lei composta dal titolo "Lu Santu". Gli autori delle foto sono Giovanni Artale, Antonino Bellia, Amedeo Bonelli, Gianluca Cipollina, Mario Collura, Vittorio Artale, Paolo Di Menna, Rosario Dinatale, Ezio Di rima, Pietro Gandolfo, Antonio Giordano, Salvatore Artale, Vincenzo Macaluso, Monica Montorsi, Concezio Presutto, Adolfo Ranise, Giovanni Sarrocco, Francesco Savarino e Sabrina Vermi. La mostra sarà visionabile presso Villa Niscemi dall'8 al 13 settembre 2018 dalle 16 alle ore 19, tranne il 9 settembre, domenica, in cui l'accesso sarà consentito solo di mattina dalle 9 alle 13.