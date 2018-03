"Il viaggio" a villa Niscemi, in mostra emozione e libertà con musica dal vivo

"Mi vesto d'Arancio A.S.D." nasce col grande desiderio di unire sport e arte con degli obiettivi precisi: valorizzare identità e talento. Di fondamentale importanza saranno concetti come Valore, Emozione e Libertà. Da qui l'idea della mostra che rappresenterà il viaggio di un uomo alla ricerca del suo valore e del suo potenziale, che nel giorno dell'inaugurazione sarà accompagnata da musica dal vivo, per condurre gli invitati in un "viaggio" introspettivo al fine di comprendere al meglio il cuore dell'associazione e i suoi scopi, potendo assaporare in prima persona la bellezza dell'interazione tra diverse forme d'arte. "L'arte è quel fiume che giunge nei luoghi aridi per far crescere un fiore" (Rosa Bonanno, presidente dell'associazione).