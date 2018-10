"Il mediterraneo Invisibile", la mostra di Piero Guccione al nuovo centro d'arte Raffaello

Una nuova sede, una mostra imperdibile. Dopo trent'anni di attività il Centro d'arte Raffaello inaugura venerdì 19 ottobre, ore 19:30, la sua seconda sede (via Notarbartolo 9/e) con la mostra a cura di Giuseppe Carli “Il mediterraneo Invisibile”, del maestro Piero Guccione. Grazie alla visione della gallerista Sabrina Di Gesaro la nuova apertura si pone l'obiettivo di fornire un punto di riferimento per tutte le persone che credono fortemente nello sviluppo e nella crescita culturale della città, dando alla stessa una nuova direzione più contemporanea, al passo con i tempi.

“Con la sua pittura - spiega il critico Giuseppe Carli - Guccione cerca di entrare fisicamente nelle cose, utilizzando lo sguardo come strumento preliminare che da accesso ad uno studio accurato che potremmo definire un continuo filtraggio dell'oggetto che evoca un carico di malinconia e stupore verso la natura, che è quasi l'unico soggetto di conforto. Ne deriva il quadro come pura emozione, con l'affiorare dell'aria e della luce, tanto da superare la canonica espressione naturalistica molto diversa da quella ottocentesca di Lojacono, seppur il reale è stato per entrambi il punto di partenza. Il suo mare spesso rappresentato come un'unica sottile linea d'orizzonte e una calma superficie piatta sulla quale si muovono le ombre più impercettibili, fornisce uno stimolo minimo, il silenzio visivo necessario a rendere visibile la bellezza alla portata di tutti”. La serata sarà allietata dalla sassofonista e direttrice d'orchestra jazz Rita Collura, accompagnata dal giovane e talentuoso chitarrista Marco Grillo, con brani jazz e pop jazz, da classici a inediti, tratti dal suo ultimo lavoro “Keep Smiling”(produzione Kelidon). La mostra, sarà fruibile sino a sabato 24 novembre dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica e lunedì mattina chiusi.