"Id-Entity", le pietre di Pantalica in mostra: appuntamento al Magneti Cowork

Quindici scatti fotografici liberamente ispirati a “Le Pietre di Pantalica” dello scrittore Vincenzo Consolo. È “Id-Entity”, la mostra fotografica di Marco Bennici a cura di Giuseppe Carli, che sarà inaugurata il 30 giugno alle ore 19 negli spazi espositivi di Magneti Cowork, invia Emerico Amari, 148 a Palermo.

In occasione di Manifesta, la biennale itinerante europea, Magneti Cowork si veste di una nuova identità e si proietta verso un recupero della corporeità nel settore delle arti visive. “L'artista traspone, in maniera del tutto nuova e suggestiva, le parole di Vincenzo Consolo, - commenta il critico d'arte e curatore Giuseppe Carli - esprime la paura nell'annunciare una sorta di addio verso la Sicilia: terra che tutti accoglie e che tutti abbraccia, che racchiude in ogni suo angolo un segreto da scoprire e racconta la sua stessa storia e delle sue molteplici sfaccettature createsi nel tempo. Attraverso figure in movimenti ora delicati, ora irruenti, l'artista ci trasmette le proprie emozioni e quelle dello scrittore, ricoprendo i corpi delle due danzatrici di parole tratte da “Le Pietre di Pantalica” aiutando l'occhio, attento e indagatore, a comprenderne il senso di ogni scatto”. A seguito di un complesso studio tecnico della fotografia e con il supporto di modernissime tecniche di stampa nonché del suo enorme background, Marco Bennici fotografa, negli scenografici spazi del teatro Cicero di Cefalù, due ballerine professioniste. Due ballerine ma anche due sorelle, magistralmente dipinte di nero, che emergono dal buio, mettendo in risalto le frasi dello scrittore che avvolgono i loro corpi come su una pagina tridimensionale. Una pagina che narra della Sicilia, un mondo grande inizialmente fuori dalla storia e dal suo insensato turbine di eventi che vive un progressivo e inesorabile avvicinamento alla crudeltà, tanto più crudele quanto più vicina a noi, e infine presente. La mostra sarà accompagnata dalla performing art delle atlete della “Pole Fitness Palermo”. L'esposizione sarà fruibile fino al 28 luglio dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00.