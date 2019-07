"Human jungle" fa il bis, Lukas Kempf torna in mostra allo Spazio Tre Navate

Dopo il successo dell'anteprima "Human Jungle" di Lukas Kempf a giugno nella nostra città, il Comune di Palermo ha messo a disposizione dell'originale artista tedesco lo spazio espositivo del "Tre Navate" presso i Cantieri Culturali della Zisa.

Mercoledì 24 luglio, alle ore 18.30, in quella che si preannuncia come una retrospettiva dell'opere maggiori di Kempf, verranno presentati i principali temi dell'artista tedesco, dai suoi lavori colombiani a quelli tedeschi a quelli più recentemente ispirati alla sua permanenza in Sicilia. Originario di Monaco di Baviera Kempf sembra volersi assumere una “responsabilità artistica” ben precisa: la forza espressiva delle sue opere attinge infatti al Die Brücke primo-novecentesco (di cui molto sembra essere debitore, soprattutto nei confronti di Kirchner) passando dall’eclettismo di Man Ray fino ad approdare all'immediatezza della Street Art, sotto l’influenza di Haring e Larmee.

Un percorso originalissimo e ricercato insieme, arricchito da uno sperimentalismo fotografico (foto-shop e sovrapposizione di immagini che trasformano la nostra Magione nello Houston Bowery Mural di New York) e scultoreo, in cui specchi, pennarelli e digitale assumono tutti la medesima, potentissima dignità artistica.