"Hubbub le scope", la mostra nel cuore della Vucciria: riapre lo storico Border Line

Riapre, dopo un periodo di chiusura, il Border Line: locale storico della Vucciria e da sempre laboratorio di idee e progetti artistici, ed ora Circolo Arci. La stagione porta delle novità: il Border Line ospiterà artisti nazionali ed internazionali, per una programmazione non solo serale di mostre e progetti che coprirà i mesi a venire, per continuare a celebrare Palermo e le sue iniziative anche dopo Manifesta.

La prima mostra della stagione, che inaugura il 30 novembre, arriva da Rotterdam: Hubbub le Scope é un’esibizione collettiva che unisce quattro artisti internazionali che indagano sulla relazione tra l'osservatore e le immagini mediatiche. Temi come immigrazione e comunicazione mediatica si aprono al confronto con la città di Palermo, città dell'accoglienza per antonomasia, da sempre multietnica e centro di scambio di popoli e culture.

Gli artisti Mihai Gui, Lavinia Xausa, Nikos Kostopoulos, Oana Clitan, utilizzano strumenti ed opere di vario tipo per comunicare la loro visione attraverso immagini manipolate, nuovi e vecchi media ed evitando correlazioni stabilite tra loro. La mostra avrà diverse opere video, immagini digitali, brevi documentari e installazioni, il tutto con un unico obiettivo di stravolgimento e reinvenzione del linguaggio dell’attualità politica.