Diciannove tele che raffigurano girasoli, la mostra di Mauri Lucchese alla Galleria Bonì

Sabato 11 gennaio alle 18 presso la galleria di josephine Boni via Notarbartolo a Palermo si presenta la personale di Mauri Lucchese con 19 tele in tecnica mista raffiguranti i girasoli. Mauri attratto da sempre da questo grande maestro del post impressionismo quale è stato Vincent Van Gogh ed in particolare dei girasoli che Vincent ha più volte dipinto nelle sue tele, Mauri li impersona secondo il suo stile inconfondibile con i colori che caratterizzano la sua pittura. Mauri Lucchese in questa sua cinquantaquattresima personale vuole omaggiare il grande maestro olandese ma nello stesso tempo richiamare l'attenzione sulla cultura siciliana con questi dipinti che fanno riferimento ad una tradizione lungimirante già portata avanti da grandi maestri della nostra terra!