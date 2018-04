Memoria, volti e luoghi del Genio di Palermo in una mostra: l'esposizione all'Arsenale

Lunedì 23 aprile alle ore 12.30 presso l'Arsenale della Marina Regia di Palermo si inaugura la mostra relativa al concorso di fotografia "Genio di Palermo: memoria, volti e luoghi". La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 17; il mercoledì dalle ore 9 alle ore 18; il venerdì dalle ore 9 alle ore 15.30.

In esposizione anche la scultura in terracotta del Genio dell'Arsenale, realizzata dal Liceo Artistico Statale "Catalano", già impegnato nel percorso del Genio, con l'elaborazione delle schede descrittive, in italiano e inglese, sulla pagina web del sito del Comune di Palermo, nonché ideatore del logo del Genio. Presente all'Arsenale anche la riproduzione di modelli bidimensionali dei principali Geni della Città, realizzati dall'Aris (Associazione Retinopatici e Ipovedenti Siciliani), che collabora con il Comune con il progetto di turismo accessibile "Palermo A portata di clic", per consentire ai soggetti ipovedenti o non vedenti la percezione tattile dei dettagli che la disabilità visiva non permetterebbe loro di cogliere.