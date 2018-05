Alla ricerca del fumetto perduto, a Palermo una mostra vintage con numeri da collezione

Un'ampia selezione di testi antichi e numeri introvabili di fumetti vintage saranno in mostra sabato 12 e domenica 13 maggio, a partire dalle 17, al Nero Miciok di via Generale Arimondi 71, a Palermo.

La mostra è curata dalla libreria "I libri di Andrea" di via degli Orti 33. Tra i libri in mostra alcuni classici in edizioni limitate e testi ormai introvabili. Mentre per gli appassionati dei fumetti, la libreria propone le grandi storie della Marvel, Dc, Bonelli e gli immancabili classici Disney.