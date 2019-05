Frinze e sassi, la mostra di Gai Candido nella cripta di Sant'Agnese ai Danisinni

Sabato 25 maggio alle ore 17:00 si inaugura la mostra F.S. Frinze e Sassi dell'artista Gai Candido, trenta opere allestite nella cripta di Sant'Agnese in piazza Danisinni a Palermo. Mostra realizzata all'interno delle attività del Museo Sociale Danisinni. Un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso una foresta, alla ricerca di una civiltà che forse esiste solo nel subconscio. Così Gai descrive la sua mostra allestita presso la Cripta della Chiesa di Sant'Agnese a Danisinni: 30 opere in cui il riuso dei materiali è simbolicamente un tentativo di attraversare il 'tempo' e recuperarlo. Sono evidenti, inoltre, le modalità operative appartenenti a movimenti storici come il dada o l'arte povera, coniugando gioco e denuncia sociale, ironia e gravità; o accostamenti ai lavori in juta di Angelo Mazzoleni e al movimento del neosincretismo, e venendo ai nostri giorni alla fiber art. Ingresso gratuito.

Antigone in piazza. Alle 19:30 nella piazzetta alle spalle dell'ex asilo nido Galante, sempre in piazza Danisinni, le allieve e gli allievi del laboratorio di DanisinniLab, teatro di comunità e di relazione diretto da Gigi Borruso con la collaborazione di Stefania Blandeburgo faranno una prova aperta al pubblico dell'Antigone, un estratto in anteprima del lavoro teatrale che sarà presentato nei prossimi mesi e che vedrà ancora una volta protagonista Danisinni, la sua gente e i suoi spazi in maniera originale e suggestiva. DanisinniLab nasce nell'ottobre scorso da un'idea del Museo Sociale Danisinni in collaborazione con il Teatro Biondo di Palermo, un laboratorio relazionale impegnato nella costruzione di un teatro sociale nel cuore dell'antico rione palermitano.

Gai Candido nasce a Palermo nel 1949. Diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo ha insegnato discipline pittoriche, negli istituti d’arte e nei licei artistici. “Nella vasta produzione dell’artista palermitano c’è il mistero e lo sguardo incantato di Rousseau il Doganiere, c’è la plasticità di Picasso, c’è Baj e Fautrier, passando per il pop americano e infine per il nouveau réalisme. Sono evidenti, inoltre, modalità operative appartenenti a movimenti storici come il dada o l'arte povera, coniugando gioco e denuncia sociale, ironia e gravità; o accostamenti ai lavori in juta di Angelo Mazzoleni e al movimento del neosincretismo, e venendo ai nostri giorni, alla fiber art”.

Principali mostre: “Circumnavigazione 1”, Galleria Ezio Pagano, Bagheria (Pa); “Spiriti della notte e carte lunari”, Arte al Borgo, Palermo; De bello Candido Galleria Ezio Pagano, Bagheria (PA); Art. 17’86”, Fiera internazionale, Basilea (Svizzera); “Le Pergamene Pazze”, Atelier dell’Arte, Sciacca (AG);“Orestiadi di Gibellina”, realizzazione di costumi ed oggetti di scena, Gibellina; “Made in Palermo”, Galleria Civica d’Arte moderna, Palermo; “Fiumara d’Arte”, S. Stefano di Camastra (ME), (A. Presti); “Povera e Leggera- Polifonia a quattro mani “, Petralia Soprana (Pa); “Caleidoscopio Sicilia-Sidney”, Sydney, Australia; “Enciclopedia della natura En Kai Pan”, Orto Botanico, Palermo; “Personale”, Arte al Borgo, Palermo; “Installazione Golem”, realizzazione di un’opera per l’AMIA, Palermo; “Percorsi etici”, Omaggio a Salvatore Fiume- Galleria d’arte moderna Catania; “Rosso viene da Haiti”, Acireale; “Africa” Fresco (Pa); “Libertà mancata”, Santa Maria di Gesù (Pa); ”Mamma Africa” Galleria d’arte Mediterranea (Pa); “Il Mago di Palermo” Chiesa di San Giovanni decollato, (Pa).

Hanno scritto: Giorgio Di Genova, Eva Di Stefano, Massimo Ganci, Edoardo Rebulla, Sergio Troisi, Marina Giordano, Ninni Greco, Francesco Gallo, Giuseppe Frazzetto, Francesco Carbone, Laura Oddo, Giuseppe Cipolla, Tonino Sicoli, Tiziana D’Acchille. Ingresso gratuito.