Rudy Koll a Palermo, una mostra di quadri dedicati al mare dell'estate

La Galleria Unconventional, nel centro storico di Palermo, aspetta il Natale ricordando il mare estivo. E lo fa con una doppia esposizione: nature morte di pesci e barche a vela degli artisti Antonino Nicchitta e Rudy Koll.

La mostra "Fratello mare" sarà inaugurata domenica 8 dicembre alle ore 18 presso i locali dello spazio espositivo di Palermo in via Giovanni Meli 53, alle spalle di Piazza San Domenico, fruibile fino al 21 dicembre. L'esposizione andrà avanti fino al 21 dicembre e sarà possibile comprare alcuni pezzi selezionati fra quelli esposti. Due autori, dunque, per due diversi soggetti: le barche a vela della Koll e le nature morte dei pesci (olio su tavola) di Nicchitta. Due ricordi di mar Mediterraneo per chi vuole a casa un pezzo del nostro mare.

