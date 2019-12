"Francesco Carbone e il suo tempo", la collettiva alla galleria Studio 71

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la galleria Studio 71 Via Vincenzo Fuxa 9 di Palermo inaugurazione della mostra collettiva: “Francesco Carbone e il suo tempo”. La mostra si inserisce nell’ambito del 20° anniversario della scomparsa di Francesco Carbone e della IIIa edizione del Premio Experimenta a lui dedicata.

Carbone fu un notissimo critico d’arte, letterato, scrittore, autore, commediografo etc. Il suo fu un impegno totale, fin dagli anni ‘40, nelle diverse battaglie di tipo intellettuale e di promotore di iniziative rivoluzionarie per gli anni post bellici. Anni ed eventi che lo videro impegnato nelle lotte per la terra ai contadini, per il riscatto delle donne, per una vita degna di definirsi tale.

La mostra collettiva alla quale partecipano gli artisti: Antonella Affronti, Calogero Barba, Alessandro Bronzini, Aurelio Caruso, Elio Corrao, Pina D’Agostino, Angelo Denaro, Daniela Gargano, Giuseppe Gargano, Lillo Giuliana, Raffaele Iannone, Michele Lambo, Gabriella Lupinacci, Carlo Monastra, Dino Vincenzo Patroni, Caterina Rao, Giuseppina Riggi, Salvatore Salamone, Tommaso Serra, Franco Spena, Accursio Truncali e Tiziana Viola-Massa vuole celebrare quanto sia vivo il ricordo legato a questo personaggio che formò e istradò anche nel fare dell’arte studenti dell’Accademia di BB. AA. di Palermo ma non solo.

Carbone fu certamente persona scomoda alle diverse amministrazioni politiche del suo tempo, ma ciò dovrebbe incentivare e fare amare questo personaggio che ebbe con i giovani e meno giovani un rapporto d’eccellenza. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a gennaio. Galleria D’Arte Studio 71 Via Fuxa 9 Palermo, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 escluso festivi e prefestivi. Testi in catalogo di Vinny Scorsone e Vincenzo Viscardi.