"Fra ragione e natura", le opere di Benedetto Norcia in una mostra alle terrazze Excelsior

Domenica 7 ottobre il Maestro Benedetto Norcia presenta le sue opere "Fra Ragione e Natura" per rappresentare l'eterno conflitto tra Uomo e Natura.

Maestro Benedetto Norcia: fin dall'età di otto-nove anni manifesta un'appassionata attrazione per l'arte. Sulle pareti della casa paterna campeggiavano riproduzioni fotografiche della volta della Cappella Sistina: ne era soggiogato, in qualche occasione provava a possederne la magia riproducendo quelle figure enigmatiche e piene di forza: risultati infantili. Era perfettamente convinto d'avere le capacità per comprendere ciò che vedevo sia tecnicamente che poeticamente. Vivendo a Monreale, dopo la terza media, si iscrivo all'Istituto d'arte per il Mosaico della città siciliana. Contemporaneamente frequenta l'atelier di pittura e mosaico del Maestro Pino Anselmo. La sua bottega di pittura e mosaico gli dà modo di iniziare il cammino alla scoperta della sua passione. Dai primi tentativi fu consapevole che la strada imboccata fosse l'unica via che io potesse percorrere e in un lampo sono passati quarant'anni. Anni pieni di attività sia accademica (Ist. d'Arte per il mosaico di Monreale e l'Accademia di Belle Arti di Palermo), che professionali. Dal 1983 si occupò di restauro pittorico, musivo e scultoreo, nel 1986 una mostra personale a Monreale. Incuriosito ed un pò affascinato dalla cultura mitteleuropea, negli anni '90 si trasferisce in Svizzera dove apre un atelier a Chiasso, che subito diviene un polo culturale molto frequentato e conosciuto, dove l'arte si esprime in tutte le sue forme, pittura, scultura, mosaico, incisione e restauro: In Svizzera su commissione ha eseguito diversi interventi in edifici pubblici e privati. Nel 2011 eseguo il restauro di un mosaico monumentale presso la dogana di Chiasso. nel corso degli anni fa base in Svizzera per viaggiare in molti paesi dell'Europa centro-orientale: Germania, Austria, Olanda, Polonia, Ungheria. La cultura di quei popoli la trasferisce nella sua arte, come lui stesso dice: "l'estrema sintesi del linguaggio, basti pensare agli aforismi che si manifesta nell'arte con semplicità, direi povertà. ma intensa espressività delle raffigurazioni artistiche". Nel 2015 apre un secondo atelier in Sicilia a Milazzo.