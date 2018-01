La pittura informale in una mostra, "La forma nello spazio" a Villa Niscemi

“La Forma nello Spazio”: è il titolo della mostra di pittura che sarà inaugurata venerdì 12 gennaio alle 17 presso la Galleria “Nicola Scafidi” a Villa Niscemi, in via dei Quartieri 2 a Palermo.

Il vernissage, che ricade nell’ambito delle iniziative legate a Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, si terrà alla presenza dell’autore Bartolomeo Ciampaglia, artista informale di origini pugliesi ma siciliano d’adozione. “Avere spazio e assumere una forma nello spazio che sia fisica, materiale o liquida, è un’esigenza per ogni essere umano - commenta - e ognuno di noi ha bisogno del suo spazio, nella solidità e nella libertà di pensiero o di argomentazioni che lo contraddistinguono dagli altri; non avere spazio nella materia che ci circonda, equivale alla chiusura, al totale isolamento, a una sorta di figura inumana senza sentimenti".

Protagonista dell’esposizione - 25 opere in tutto - è il colore, che per Ciampaglia riveste un ruolo fondamentale. “Il colore - spiega - è uno dei primi mezzi di comunicazione tra il bambino e l’adulto: il primo non segue un filo conduttore, ma usa il colore per comunicare con il mondo esterno; la stessa cosa fa l’adulto quando si veste ed esce da casa, usando il colore come primo mezzo di comunicazione durante un incontro, che sia di lavoro o di piacere”.

Accanto all’autore, in occasione dell’inaugurazione, vi saranno Daniela Martino, organizzatrice della mostra, e la giornalista Marianna La Barbera. L’esposizione rimarrà visitabile fino a giovedì 18 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 durante i giorni feriali; la domenica, sarà invece aperta al pubblico dalle 9:00 alle 12:00.