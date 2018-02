"Females", la mostra fotografica di Ornella Mazzola al Margaret Cafè di Terrasini

Domenica 4 marzo alle ore 18 presso il Margaret Cafè, a Terrasini, sarà inaugurata la mostra di fotografia di Ornella Mazzola intitolata “Females”, una serie di scatti che ritraggono le donne del nucleo familiare dell’autrice.

Frammenti di quotidiano che mostrano legami affettivi, vissuti e speranze declinate al femminile. Un’occasione quindi per riflettere intorno al tema delle donne e delle loro potenzialità, di libertà e di emancipazione. La mostra è promossa da Isola Viva e dall’Associazione Asadin, con collaborazione e testo di presentazione di Evelin Costa e testo del fotografo Andrea Petrosino. La mostra sarà visitabile fino al 22 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 23. Presentazione di di Evelin Costa.

Ornella Mazzola dipinge con la sua reflex momenti intimi e familiari e li imprime per sempre rendendoli poesia. Il progetto Females ritrae le donne che compongono il suo nucleo familiare. Donne di ogni età e generazione, la cui esistenza è carpita con delicatezza e autenticità, elementi che rendono queste immagini potenti e toccanti. All’osservatore rimangono diverse emozioni, un lieve senso di sgomento e smarrimento che però non frena la voglia di entrare in un mondo prezioso e unico, di varcare la porta semiaperta di una casa accogliente e sentirsene avvolti dal tepore, di avvertirne l’appartenenza. Se pur estranei a quel mondo di cui non siamo i protagonisti, non possiamo non percepire come nostre quelle scene di vita che tutti portiamo interiormente.

Sono i nostri ricordi, le fotografie in bianco e nero sbiadite e sepolte in un cassetto, gli odori del cibo preparato dalle nostre mamme e nonne, profumi di biscotti tiepidi, di zucchero filato, di borotalco e cipria, di legno, di caffè e latte, odore di sabbia asciutta, di conchiglie, odore di amore, di abbracci e di infanzia che fanno riemergere i tremori dell’anima che scaturiscono quando ci si affaccia alla vita. E così siamo noi quella bambina che tutto osserva con occhi curiosi e malinconici attraverso un velo protettivo, sentiamo l’abbraccio che cerca, la vita che desidera, la voglia di diventare adulta e al contempo di rimanere piccola.

L’atmosfera di queste immagini è silenziosa, quasi si percepisce il battito di quei cuori femminili, il quieto fluire dello scorrere del tempo sospeso. E’ un tempo lento, il tempo dell’anima che contrasta con la frenesia della vita moderna. E’ il tempo del pensiero e della memoria, il tempo della malinconia, dei sogni e della speranza, il tempo dell’introspezione e della calma, il tempo di una carezza che sembra rapida, ma che ci commuove per istanti infiniti.

Protagonista è la vita semplice e quotidiana di queste donne. Gli ambienti in cui si trovano sono cucine, soggiorni, camere da letto, balconi. Dalle finestre socchiuse, dalle porte e dalle persiane penetrano frammenti di luce che colorano vasi di fiori, merletti, pizzi, veli di sposa, tutù di giovani ballerine, piastrelle e muri. E’ un ambiente tipicamente siciliano, che racconta il passato ed il presente, ricorda i corredi acquistati dalle mamme per le figlie, le vecchie credenze dove nascondersi, i giochi allegri nelle case delle nonne.

Riaffiorano i dialoghi segreti e misteriosi che si facevano tra donne, racconti al femminile, universi paralleli fatti di dolore e lotta, di sopravvivenza, di paure e coraggio, di orgoglio, di rimpianti e di speranze. Sentimenti e parole sono intessuti tra loro come fili di un ricamo carezzati ed intrecciati sapientemente da mani rugose e vive. Il progetto Females è un regalo che l’autrice fa a se stessa, alle proprie emozioni, ai propri legami, alla bambina che c’è in lei e che nutre il suo talento naturale con il proprio vissuto, ma è anche un dono a chi osserva queste istantanee che trasportano in luoghi mai dimenticati, toccando l’interiorità più profonda e atavica di ognuno.

