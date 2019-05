L'arte come viaggio, comunicazione "esperienza": la mostra a Castronovo di Sicilia

"Experiencias" La vida e l’Arte es la suma de hechos (l’Arte come viaggio, comunicazione “esperienza”) ideata da Fran Borrego. Le splendide sale del Palazzo Giandalia Castronovo di Sicilia ospiteranno dal 25 maggio al 25 Giugno 2019 la mostra internazionale d’arte “Esperienze" che riassume diversi aspetti e proposte d’arte provenienti da vari paesi e culture in un ampio confronto aperto al dialogo e alla comunicazione. L'arte in tutte le sue innumerevoli forme espressive e rappresentative del sentire della vita che scorre nella sua vitalità che diventa impronta, traccia del nostro tempo "Esperienza".

Diverse le storie, le rappresentazioni accomunate dallo stesso intento per formare un unico messaggio proposto in diverse esposizioni itineranti, in spazi espositivi, luoghi e paesi gemellate da un unico intento di condivisione. Ogni opera un suo spazio, un suo racconto di sentimenti, sensazioni oniriche, riflessioni tristi, gioiose, o biografiche che identificano gli artisti, liberi narratori di se stessi attraverso la fotografia, la scultura, la pittura classica o moderna.

Espongono: Ana Maria Fuentes, Angelica Flòrez, Concha Navarro, Cristina Msoler, Ethel Bergman, Eugenia Espinosa Ochoa, Fernando Parrotta, Fran Borrego, Francesco Ferreri, Heber Passerhaut, Isabel Panizo, Katerina Sikharulidze Jibuti, Laura Mont, Loreto Santaella, Marta Rourich, Matias Moreno, Mireya Power, Monrec, Natalia Vas, Nina Pola, Pia Ojeda Valdés, Tekoloth, Tomàs Castano, Verònica Espinosa Ochoa,William Goicochea, Doina Iovanel Spineanu, Yania de Martino, Yorqui Llacxaguanga Ramirez.

Artisti GoyArt International:Javier Abad, José Luis Garcia Pascual, Angel Rodriguez Banqueri, Anita Ojeda Tirado, Acquafonia, Beatriz Hidalgo De La Garza, Beatriz Olabarria, Carlos Garya, José Dominguez, Maria Esther Floréz, Cesar Garcia Becerril, Hasu Art, Lizzy Forrester, Rosa Susaeta Nacho Cenarro, Keltse Magas Zarraga, Milagros Zuniga, Isabel Monfort Sisò, , Jesus M. Ramos, Mari Paz Arés, Joaquin Ferrer Guallar. L’inaugurazione si terrà sabato 25 maggio alle ore 18,00 alla presenza del Sindaco dott. Vito Sinatra Assessore alla Cultura Dott.ssa Anna Maria Traina, del promotore che ha curato l’evento espositivo Gorgonio Sanjuan – La mostra rimarrà visibile fino al 25 giugno. La mostra è gratuita.

