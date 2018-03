Evoluzione del colore, Sicily forever: la mostra a villa Niscemi

Pietro Mistretta e Domenico Vignali inaugurano la loro bipersonale "'Evoluzione del colore" presso villa Niscemi nella Galleria Scafidi il 6 aprile alle ore 17. La mostra è fruibile fino al 12 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al sabato, mentre domenica dalle 10 alle 12. La presentazione dell'evento è curata da Daniela Sasso scenografa e Sabrina Longi. Team manager Daniela Martino (omonima responsabile della Galleria Nicola Scafidi).

Questo è quello che vogliono dalla loro arte Pietro Mistretta e Domenico Vignali, sono ricercatori intimistici del colore nella sua essenza e sognatori della visione estetica. Si incontrano per caso in una mostra e prima delle loro menti, i colori degli stessi, diventano tutt' uno in una sola melodia a decantare il magnifico suono della pittura. Domenico col suo jazz pittorico prende per mano Pietro e lo porta a spasso nei meandri dell' estetica e del bello e Pietro con la sua pittura emozionale attraverso l'utilizzo delle sole mani, si lascia trasportare da così tanta magnificenza , ed a sua volta coinvolge Domenico in un turbinio pittorico-emotivo. I pittori, in questa bipersonale hanno un fine ben preciso, portare lo spettatore ad una evoluzione interiore attraverso i colori, come una retta infinita sull' orizzonte umano ed intellettuale dell'arte pittorica.

Domenico Vignali classe '44 nasce a Napoli ma si trasferisce sin da giovane a Roma dove incomincia a vivere un momento interessante del suo percorso artistico... "era il momento di guardare perché molti degli artisti americani delle nuove correnti

informali e astratte esponevano in quel di via Margutta, nelle gallerie importanti. Ho guardato sempre con molto interesse l'opera di Hans Hoffman e di Vassijli Kandijski pietre miliari per l'espressionismo astratto americano, ma ero stato attratto anche dalle opere di Jackson Pollock, Franz Kline, e di Willem de Kooning. A Roma ho avuto il piacere di conoscere quegli artisti che stavano cambiando con il loro contributo l'arte e che mi hanno senz'altro molto influenzato. Era la "Scuola di Piazza del Popolo" con Mario Schifano,Tano Festa,Franco Angeli e Giusetta Fioroni,Ma tanti ancora si unirono a questi artisti". La sua carriera artistica inizia negli anni 80 quando comincia ad esporre con collettive e personali nella Galleria "il Camino" in via del babbuino. Da quegli anni ad oggi è rimasto fedele alla visione artistica.



Pietro Mistretta nato a Palermo nel '72 pittore poeta si diploma tecnico commerciale si avvicina alla scrittura e alla pittura sin da piccolo per pura passione. Cultore dell'arte povera ed emozionale, istintivo nell'utilizzo dei colori attraverso le sue mani senza l'uso dei pennelli imprime su tela le emozioni interiori e di chi lo circonda, infatti usualmente dipinge in estemporanea nelle più svariate situazioni con gruppi musicali, per apertura di palazzi, eventi pubblici e privati, per strada e sovente sull'opera pittorica scrive una poesia... infatti negli ultimi anni il quadro e la poesia vengono esposte assieme come figlie della stessa visione.

Lascia lo spettatore libera interpretazione quasi a volerlo protagonista della sua opera.