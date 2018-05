Fidel, Dalì, Mirò e le catacombe dei Cappuccini: la mostra al Cervantes

Un viaggio fotografico lungo tre decenni, in nove Paesi, per raccontare il mondo ispanico attraverso tradizioni, volti e personaggi famosi. E’ questo il filo conduttore della mostra Errancia y fotografía. Il mondo ispanico di Jesse A. Fernández che sarà inaugurata mercoledì 9 maggio alle 19 alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova 33) e inserita nel cartellone di appuntamenti diPalermo Capitale italiana della Cultura 2018. L’esposizione - visitabile gratuitamente fino al 28 giugno 2018, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12 - è già stata ospitata a Madrid, Roma e Napoli. Dopo Palermo sarà allestita a Parigi, New York, Chicago, Francoforte e Berlino.

Centotrentacinque scatti di uno dei maggiori ritrattisti di intellettuali e artisti del 900, che attraverso le immagini di questo suo «vagabondaggio ispanico» tra il 1952 e il 1986, racconta l’evolversi della storia attraverso usi e tradizioni. Nato a Cuba, figlio di genitori asturiani, Jesús Antonio Fernández Martínez (L'Avana, 1925 - Parigi, 1986) ha condotto una vita itinerante. La mostra, infatti, è organizzata in nove sezioni che raccontano la sua permanenza in altrettanti luoghi simbolo: Colombia, Guatemala, Messico, New York, L'Avana, Porto Rico, Madrid, Parigi e Palermo. Un viaggio fotografico tra paesi ed epoche differenti, svelato dall’occhio attento di un grande artista: uomo cosmopolita, semprefedele ai principi che hanno guidato la sua vita e il suo percorso artistico, che ha vissuto il distacco come condizione essenziale per la libertà e la libertà come condizione per la sua creazione artistica.

“Errancia y fotografía. Il mondo ispanico di Jesse A. Fernández” è una camaleontica e variegata galleria di ritratti che il fotografo e pittore cubano ha realizzato con importanti protagonisti della seconda metà del XX secolo. Tra questi, Guillermo Cabrera Infante (suo grande amico), Severo Sarduy, Vargas Llosa, Borges, Octavio Paz, Gabriel Garcia Màrquez, Fidel Castro, Cortázar, Carlos Fuentes, Lezama Lima, Alfonso Reyes, Wifredo Lam, Roa Bastos, Rulfo, Onetti, Carpentier. Senza dimenticare le più importanti figure della cultura e dell’arte spagnola: Dalí, Miró, José Bergamín, Antonio Saura, Chillida, Tàpies, Buñuel, Max Aub, Juan Goytisolo, Delibes, Alberti, Cela, Buero Vallejo, Pau Casals o Carmen Amaya. Molte delle fotografie esposte sono famose, altre invece lo sono meno se non addirittura inedite. Nella sezione dedicata a Palermo, tante foto alle Catacombe dei Cappuccini - tra cui uno che ritrae lo stesso Fernandez - e in Vucciria scattate negli Anni ‘80.