Un mostra fotografica che immortala le emozioni, a Palermo arriva "Emotions"

In occasione della 14esima giornata del contemporaneo promossa da Amaci in tutta Italia, sabato 13 ottobre alle ore 17.00 presso i locali del Graal club, via Sant'Oliva 12 a Palermo, verrà inaugurata la collettiva fotografica Emotions dei 4 street photographer: Gabriele Caruso, Zino Citelli, Giuseppe Costanzo e Anna Mogavero, curata e organizzata da Graziella Bellone.

La mostra raccoglie circa 30 istantanee sia a colori che in bianco e nero tutte stampate su supporto Kapafix, riprese in vari angoli dell’Italia e dell’Europa: attimi rubati tra le strade, nei bar, davanti ad un paesaggio, di giorno, di notte che riescono a catturare la nostra immaginazione e a “fermare” le nostre emozioni. E’ un reportage fotografico il cui punto di forza è dato dalla semplicità e genuinità delle immagini e dalla loro capacità di entrare in empatia con l’osservatore.