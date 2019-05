"Dopo esservi commossi dovreste allarmarvi", la mostra al Cre.Zi. Plus

Il 18 maggio alle ore 19.00 si inaugura presso il Cre.zi. Plus, (Cantieri Culturali alla Zisa) la mostra “Dopo Esservi Commossi Dovreste Allarmarvi”, la personale di Demetrio Di Grado, street artist palermitano che nel giro di pochi anni ha conquistato il pubblico con i suoi collage analogici intrisi di memoria e cultura pop, prodotti di una grande ricerca iconografica che lo ha portato alla redazione di un nuovo alfabeto segnico, ormai cifra stilistica di questo artista poliedrico.

La mostra, curata da Francesco Piazza, è l'evoluzione del progetto “Kind – Collage analogico” che l'anno scorso ha fatto tappa nelle gallerie più importanti della Sicilia, per chiudersi a Dicembre presso il museo Diocesano di Caltagirone. “In D.E.C.D.A.” (acronimo del titolo della mostra), scrive il curatore “Di Grado disegna un universo di immagini che sono il risultato di una ulteriore sintesi compositiva oltre che concettuale. Un'astrazione estrema del suo pensiero da cui emerge una consapevolezza esperta che abbandona quella levità che finora lo aveva contraddistinto e che affronta tematiche più introspettive e drammaticamente legate all'oggi. Già il titolo del progetto contiene l'idea di cambiamento sociale ormai inevitabile e di sfida alle convenzioni che segna il passaggio ad un linguaggio legato alle contraddizioni di una società in perpetuo mutamento”.

L'inaugurazione di D.E.C.D.A. arriva ad una settimana esatta da due avvenimenti importanti: il World Collage Day 2019 che ha visto la partecipazione di Di Grado, unico artista italiano, con la realizzazione di un collage di grande formato sulla facciata del Cre.Zi.Plus e la donazione di un'opera realizzata con la tecnica del collage e spray su un muro del Polo Oncologico dell'Ospedale Civico di Palermo. Durante il vernissage di giorno 18 sarà inoltre presentata in anteprima assoluta la collezione in serie limitata di t-shirt e le stampe ispirate alla mostra, acquistabili presso il corner allestito per l'occasione.

