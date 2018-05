Carla Fracci, la ballerina come musa: le sculture di Zora in mostra a Cefalù

Domenica 6 maggio alle 18 presso l'Ottagono Santa Caterina - Piazza Duomo Cefalù e al Museo Mandralisca si inaugura la personale del maestro Domenico Zora dal titolo "Zora".

La mostra organizzata dal Comune di Cefalù - Assessorato ai Beni culturali e dalla Fondazione Culturale Mandralisca si inserisce tra gli eventi più importanti dell'estate cefaludese 2018. La mostra personale a Cefalù del maestro Domenico Zora si sviluppa in maniera diffusa tra l’Ottagono di Santa Caterina e il Museo Mandralisca: un percorso che lega ancora una volta due poli che, negli ultimi anni, rappresentano i centri di maggiore richiamo culturale della Città, in diretta relazione, proprio visiva, con la maestosa Cattedrale Ruggeriana, dal 2015 Patrimonio dell’Umanità Unesco. La mostra sarà visitabile dal 6 maggio al 3 giugno tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 20 (all'Ottagono Santa Caterina); dal 6 maggio al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, e ad agosto fino alle 23.

Domenico Zora è nato il 12 gennaio 1943 a Palermo, dov’è avvenuta la sua formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti. Nel 1999 lascia l’insegnamento al Liceo Artistico per dedicarsi esclusivamente alla scultura. Vive ed opera a Palermo e la sua arte viene presentata in gallerie italiane ed europee; le sue mostre più importanti si sono svolte a Firenze, Padova, Ravenna, Taormina, Tokyo e New York. Le sue sculture sono collocate in musei, collezioni pubbliche e private. Opere di elegante bellezza sono quelle la cui musa ispiratrice è stata la famosa ballerina Carla Fracci.