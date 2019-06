Disegnare la periferia, all'Ecomuseo del Mare una mostra dedicata alla linea 1 del tram

Un viaggio in 5 tappe per raccontare e disegnare la periferia urbana di Palermo: il paesaggio, la bellezza, lo straniamento, il degrado, l’architettura, la gente, le storie. L’Ecomuseo Mare Memoria Viva ospita, giorno 26 giugno alle ore 18:00, la mostra di disegni del laboratorio Urban Sketchers di Palermo dedicati alla linea 1 del tram.

Un viaggio poetico e visionario in una periferia ancora poco conosciuta e piena di luoghi da scoprire. Come scrive Anna Cottone: Disegnare un luogo non è solo carpirne la bellezza, ma raccontarne la storia. Disegnare implica attenzione e osservazione. Il nome delle fermate a volte ci rimandava a cose note: il Ponte dell’Ammiraglio, Tiro a segno, San Giovanni dei Lebbrosi, lo Sperone, ma chi erano

Reber, Di Vittorio, o Laudicina?

Gli Urban Sketchers di Palermo, sono un gruppo di disegnatori indipendenti formatosi nel 2013 e coordinato da Anna Cottone, è un gruppo aperto a chiunque voglia conoscere e raccontare il proprio territorio attraverso il disegno en plein air, con l’utilizzo di un piccolo taccuino dove annotare riflessioni e osservazioni.

La nascita del gruppo si collega al movimento internazionale degli Urban Sketchers nato in America nel 2007, in cui il disegno rappresenta uno strumento necessario per la riappropriazione e conoscenza lenta dei luoghi urbani. Dal 2013 a oggi il gruppo ha compiuto tanti viaggi prediligendo luoghi e temi problematici della nostra città. Già nel 2016 e nel 2017 il gruppo ha scelto la costa sud come luogo privilegiato dei suoi incontri effettuando viaggi a tappe :”Mapping della costa sud” e “Disegnare il fiume Oreto”, in collaborazione con l’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

L’apertura della mostra sarà introdotta da una conversazione sul tram e sul quartiere cui prenderanno parte Giusto Catania Assessore Urbanistica, Ambiente, Mobilità; Michele Cimino Direttore Amat, Anna Cottone Architetto; Sergio Sanna Architetto.