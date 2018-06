"Dialogue #1", tre anni di Matèria: la mostra negli spazi di Frontiera Studio

Dal 18 giugno alle ore 19 al 12 luglio, Matèria, galleria di base fondata a Roma da Niccolò Fano nel 2015, arriva a Palermo negli spazi di Frontiera Studio, in via Alloro.

In occasione della biennale nomade Manifesta 12, Matèria presenta “Dialogue #1”, mostra che porta nel capoluogo siciliano una selezione del lavoro degli artisti rappresentati: Fabio Barile, Giulia Marchi, Mario Cresci, Xiaoyi Chen, Giuseppe De Mattia, Marta Mancini e Stefano Canto. I 110 metri quadri di Studio Frontiera ospitano il dialogo tra le diverse espressioni legate alla ricerca artistica contemporanea, rintracciate nelle opere degli artisti in mostra, tutti accumunati da una forte tendenza alla sperimentazione nello specifico campo in cui operano. “Dialogue #1”, rientra all’interno della Rassegna Artistica Outer Circle, a cura di diverse realtà di curatela, editoria e fotografia. Fanno parte di Outer Circle: Matèria Galleria, Door, Cesuralab, Gibellina PhotoRoad, Archipelago, Frontiera Studio di Palermo.