"Dialogando per mari e per terre", la mostra di illustrazioni per l'infanzia allo Skené

Nell'ambito delle iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, Skené - Centro Culturale Polifunzionale, Illustramente, Festival dell'Illustrazione e della letteratura per l'infanzia, con supporto dell'Associazione di Promozione Sociale OmniaCultura e l'Associazione Culturale Ricerc'arte e di Rotaract Club Palermo Ovest presenta "Dialogando per mari e per terre. Musiche e immagini, parole e fantasia".

Mostra di illustrazioni per l'infanzia, installazioni, proiezioni di immagini, laboratori, reading per bambini e adulti, Illustrahour. Una linea comune per tutte le attività in programma che coinvolge i cinque sensi: la vista attraverso la fruizione delle opere della mostra e le proiezioni; l'udito con l'ascolto della musica; il tatto con l'uso dei materiali naturali (dalla curcuma, agli zafferani dai melograni agli agrumi, dalle sabbie alle conchiglie) e l'olfatto e la diffusione negli spazi di Skené di essenze e profumi di zagara, agrumi, coriandolo, incenso, ambra che verranno messi a disposizione per la creazione di un mandala protettore di pace, gustando mandorle e agrumi.

I mandala verranno poi esposti durante le giornate di "Palermo laboratorio del dialogo tra le culture" e consegnati ai partecipanti ai laboratori durante la festa di domenica pomeriggio.