Cuori scanazzati e acrilici su tela, la mostra di Gianni Allegra al cinema Rouge et Noir

L'8 marzo alle ore 19, al cinema Rouge et Noir, sarà allestita una mostra di acrilici su tela di Gianni Allegra dal titolo "Cuori scanazzati".

Si tratta di una mostra di una dozzina di pezzi, inediti per la maggior parte, incentrati sul tema dell'amore sacro e profano, più prosaico che altro. Cuori scanazzati, appunto. Un mix di desiderio, sogno, scanazzo e donne svestite da ogni pregiudizio. Maschi un po' impacciati: un involontario omaggio all'8 marzo.

Gianni Allegra è un pittore, illustratore e autore satirico. Le sue prime opere compaiono sulla rivista I Siciliani diretta dal giornalista Giuseppe Fava, una delle troppe vittime della mafia. In seguito collabora con il quotidiano palermitano L'Ora per poi approdare, nel 1985, alle riviste nazionali Comix, Linus, L'Unità, e dal 1989 su Avvenimenti e soprattutto Cuore e poi su Tango e Smemoranda. Dal 1999, fino al 2017, ha disegnato quotidianamente la vignetta per le pagine della cronaca di Palermo del quotidiano La Repubblica.

La sua vasta produzione satirica è raccolta in sei libri (“I gattopardi”, 1991; “La prima repubblica non si scorda mai”, 1995; “Centonove vignette”, 1996; “Poveri ma brutti”, 1998; “Lo statuto dei disoccupati”, 2000, “L’isola di Cuffaro”, 2004) ed nel Cd-rom “Contro la mafia a vignette”, 1999, con il quale ha vinto il premio per la satira politica “Pino Zac” a Forte dei Marmi.