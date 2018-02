Conversation, dialogo con l'arte: la mostra collettiva polimaterica a Palazzo Jung

“Conversation, dialogo con l'arte è la mostra collettiva polimaterica che sarà inaugurata il 16 febbraio alle ore 17 a Palazzo Jung e resterà visitabile fino al 2 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 16.30 alle 19. Ingresso libero.

È un progetto sperimentale d’ispirazione americana ideato e progettato da Daniela Sasso Baker scenografa e Valentina Gueci storico e critico d’arte. L’idea nasce dal voler concentrare l’attenzione sul dialogo che si instaura tra artista e la sua stessa arte e l’opera d’arte prodotta in relazione con il fruitore, ecco che il protagonista è l’artista stesso che con il suo estro ci da l’idea concettuale di come entra in dialogo con l’arte, sarà affascinante osservare questo percorso attraverso le più svariate forme d’arte dalla fotografia alla pittura, dalla scultura alle installazioni.

Artisti partecipanti: Daniela Gargano, Eugenia Affronti, Cecilia Aliotta, Loredana Andriolo, Rosanna Argento, Rosalia Marchiafava Arnone, Sandro Santo Aruta, Anna Maria Asaro, Anna Balsamo, Wanda Barraco, Marisa Battaglia, Patrizia Bluette, Annita Borino, Giorgio Clesceri, Domenico Cocchiara, Maria Colletti, Aura Di Cesare, Gabriella Di Girolamo, Maria Ferrara, Carmen Frisina, Maria Gliberto, Vincenzo Grimaldi, Jopul, Agata Sophie La Rosa, Maria Luisa Lippa, Vincent Mancino, Daniela Marcianò, Robi Matta, Ileana Milazzo, Sara Mineo, Pietro Mistretta, Giuseppe Misuraca, Alma Nicolicchia, Giuseppe Maiorana Orlando, Giuseppe Pantelleria, Oliva Patanella, Cristina Patti, Ambra Pavesi, Mauro Pecoraro, Daniela Pisciotta, Terry Provino, Angela Sarzana, Antonella Stillone, Ketty Tamburello, Giusy Tarantino, Anna Torres, Marco Troia, Domenico Vignali, Aida Vivaldi.