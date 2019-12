New York, Milano e anche Palermo: le opere di Emanuele Diliberto in mostra da Artetika

Sono circa 20 le opere, dipinte su carta e su tela, che compongono “Con Titolo”, la personale di Emanuele Diliberto, che si inaugura alle 19 di venerdì 13 dicembre nella Galleria “Artetika 5 Vetrine sull’arte”, in via Noto 40, a Palermo.

Un viaggio, quello che si potrà fare attraverso le opere in mostra, che consentirà di scoprire il mondo di un artista che ha esposto in numerose gallerie di New York, Milano e delle metropoli più frenetiche e artisticamente contaminanti. "La pittura di Nuele Diliberto - scrive nella sua critica Valentina Di Miceli - è un fuoco che vuol vivere. Nasce dalla visione che, da dentro, vuole tornare fuori attraverso la mano che conduce, con la forza di un vulcano, come lava che invade la superficie e si concretizza in colori e forme, in armonie musicali perfette. Piccolo il formato, più raro, di carte e tele, momenti di pausa nell’incessante flusso lavico-creativo, in cui l’artista osserva al di fuori della propria esperienza, allontanandosi dal proprio centro e calibrandosi su un punto di vista diverso".