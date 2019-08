Termini Imerese, al via la prima edizione della mostra cinofila amatoriale

Per la prima volta a Termini Imerese, il 15 settembre dalle ore 11.00 si svolgerà, presso lo spaziale antistante il lungomare Cristoforo Colombo, la prima edizione della mostra cinofila amatoriale.

L’evento, patrocinato gratuitamente dal comune di Termini Imerese e organizzato su iniziativa dei volontariati dell’associazione Amici di Via Navarra, presieduta dal presidente Vincenzo Farina, ha lo scopo non solo di valorizzare il territorio, ma anche quello di far conoscere il mondo dei nostri amici a quattro zampe.



Le iscrizioni alla mostra potranno essere effettuate il giorno stesso dell’iniziativa. Invece per chi intende iscrive il proprio cane prima, potrà effettuare la pre -iscrizione tramite WhatsApp al seguente numero: 3279364812 o tramite l’email mostracinofilaamatoriale2019@gmail.com con i seguenti dati: nome e cognome del proprietario, numero telefonico, nome, razza e età del cane e se è provvisto di microchip.

I giudici

A giudicare le gare saranno Massimo D’Anna, specializzato in molossoidi, pastori tedeschi, razze da riporto e cani da compagnia e Maria Grazia Cantiello, specializzata in molossoidi e cani da neve. Parteciperà alla mostra, con una dimostrazione cinofila, anche Pietro Gentile, istruttore cinofilo Enci, specializzato in cani da lavoro, difesa personale e soccorso, che ha anche partecipato alla missione ad Amatrice nel 2006.



“Questo piccolo evento – dichiarano gli organizzatori dell’iniziativa - è nato per l’immenso amore verso la cinofilia, ma anche per valorizzare il territorio, che come è noto in questo periodo risente le problematiche politiche e amministrative. La mostra – continuano gli organizzatori – si articolerà in quattro raggruppamenti, quali: Speciale Pitbull, Speciale Pastore Tedesco, razze meticce. In fine, per concludere la mostra, si svolgerà il Best Show, in cui potranno gareggiare i cani vincitori delle quattro categorie, dei quali solo tre saranno vincitori”.



“Siamo lieti di annunciarvi – dichiara il presidente Farina – un evento nuovo, che ha lo scopo di coinvolgere in modo equo e senza nessuna distinzione tutti i nostri amici a quattro zampe. Per la buona riuscita di questa iniziativa bisogna riunire in modo sinergico tutte le nostre forze, affinché tutto possa andare per il verso giusto, della città in primis e dei cittadini. Non vogliamo creare un evento che sia megagalattico e né tantomeno scintillante, ma un piccolo evento che possa dare lustro a questa città”.



“È da ormai diversi anni – dichiara la volontaria Anna Maria Chiara, nonché consigliere del comune di Termini Imerese – che lotto per il bene della comunità, della mia comunità e niente e nessuno può fermarmi. Insieme al presidente Farina abbiamo deciso di creare una manifestazione diversa dal solito, incentrata sui nostri amici a quattro zampe. Spesso sentiamo nei telegiornali o nei giornali numerosi casi di abbandono; ed è per questo che oggi vogliamo far capire l’importanza di questi animali, fedeli e docili allo stesso tempo, che sanno trasmettere tanto amore”. Non abbandoniamo gli animali, amiamoli come loro amano noi".