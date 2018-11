Cartelloni e dipinti di fiabe popolari tra storie e cunti, la mostra al Teatro Cantunera

Dal 5 novembre fino al 22 novembre al Teatro Cantunera, in piazzetta Monte Santa Rosalia 12, sarà possibile visitare una mostra di cartelloni e dipinti di fiabe, storie e cunti, realizzati da Sara Cappello e Oriana Ragusa, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Un mondo popolare fatato fatto di fiabe, leggende e canzoni, è stato rappresentato nei dipinti e nei colorati cartelloni, che riportano alla tipica maniera coloristica degli antichi cantastorie, la memoria della nostra ricchezza culturale. Racconti, canzoni e fiabe sono tratti dalle raccolte di Giuseppe Pitrè, uno dei maggiori studiosi delle tradizioni e della cultura siciliana, tenace raccoglitore e minuzioso catalogatore di usi e costumi del popolo siciliano, di canti e “cunti” dei contadini, proverbi e detti popolari ascoltati in strada o in laboratori artigiani, oltre alle feste e alle tradizioni dei vari paesi dell’isola. Un mostra che vuole raccontare la bellezza dell’arte popolare, i suoi colori, il fascino della tradizione siciliana.