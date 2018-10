"Caro diario", nove fotografie e una buca delle lettere in mostra al centro Phòs Graphè

“Caro diario”, di Miriam Iervolino, è la nuova mostra fotografica del Phòs Graphè a cura di Ombretta Zora. Attraverso i suoi scatti l'artista racconta una visione del mondo assimilata e riproposta secondo una personale interpretazione.

La mostra è composta da nove scatti, da una grande raccolta fotografica e dall'installazione di una buca delle lettere, realizzata direttamente dall'artista, che permetterà ai visitatori di poter scrivere i propri pensieri e le proprie emozioni su un foglio e imbucarlo come fosse una lettera. A conclusione della mostra la buca delle lettere verrà aperta per prelevare i vari messaggi ivi contenuti che verranno letti dall'artista durante il finissage per creare un vero e proprio sportello d'ascolto. L'intento della Iervolino è quello di enfatizzare l'importanza della comunicazione attraverso i suoi scatti che recano con sé delle frasi che provengono direttamente dalla sua scrittura.L'inaugurazione della mostra avrà luogo il 19 ottobre 2018 presso il centro fotografico Phòs Graphè in via XX settembre, 36 alle ore 18. La mostra sarà visitabile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00.