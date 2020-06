Detach, la mostra benefica di Ciro Zizzo: l'arte al fianco del Comune di Villafrati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dall’ 8 giugno al 30 luglio, la mostra virtuale benefica Detach dell’artista Ciro Zizzo, sarà online sulla pagina facebook "Detach"e diffusa anche su instagram.

In un periodo di “sospensione” come questo, l’artista Ciro Zizzo si ferma a riflettere sulla pura essenza della vita che, nella visione dell’artista si incarna nel concetto di “Amare per esistere”. “Evviva l’Italia!” esulta. E con tanto entusiasmo e passione Zizzo dipinge tutte le sue opere marchiandole di verde, bianco e rosso in onore della sua amata patria. Desideroso di portare un messaggio di felicità fa delle sue opere un dono, crea una mostra virtuale dal titolo “Detach”, un’iniziativa di beneficenza alla quale tutti possono partecipare con un’offerta libera e in cambio scegliere una delle sue opere in mostra. Il contributo andrà versato direttamente sul conto corrente del comune di Villafrati (PA), paese natale dell’artista, colpito tragicamente dall’emergenza Covid­-19.

“Ogni fiore in segno d’amore”. Una metafora usata da Ciro Zizzo per manifestare la sua vicinanza alla collettività con un gesto che porta gioia, un dono all’Italia e al mondo. Da questa esigenza nasce il progetto “Detach” orientato alla esaltazione di valori intangibili. Costretti a rimanere tutti a casa abbiamo osservato con maggiore consapevolezza le cose che ci circondano.

Fermarsi ha dato l’opportunità a Zizzo di ripartire, dando vita al nuovo progetto “Detach”, per cui ha utilizzato tutto ciò che compone il suo archivio: riviste internazionali di moda con editoriali contenenti sue fotografie, stampe fotografiche analogiche che conserva da anni come cimeli e, i soggetti ri­trattati, ai quali l’artista rende omaggio, sono volti noti di modelle e personaggi di fama mondiale.

Per citarne alcuni, Naomi Campbell, Nadège Dubospertuse, Carmen Kass, Stella Tennant, Luca Tommasini e tanti altri nomi importanti della scena internazionale. A questi elaborati si aggiungono altri soggetti che fanno parte di mondi diversi: la collezione di topolino, le tele con I Pupi sinonimo di bellezza universale, Le Cellule che rimarcano l’unicità di ogni essere umano ed il suo evolversi. Questo è quello che ha a disposizione Ciro Zizzo per le sue rielaborazioni pittoriche. Inoltre, Ciro Zizzo dedica tre opere su tela alla città di New York, a lui molto cara, centro del mondo travolto dalla pandemia. L’esplosione cromatica rappresenta i colori del mondo che convivono insieme in un raggiante melting pot.

Le nuove opere lanciano un messaggio di aiuto, di speranza e di rinascita. Gli elementi grafici che invadono le superfici sono cerotti che rimarginano le ferite del passato e di oggi; poi ancora cuori efiori che ribadiscono il senso di unione ed amore, pennellate che inneggiano al tricolore italiano, lettere elementari “A­B­C” che creano composizioni confuse all’apparenza, ma che in realtà nascondono un messaggio chiaro: l’importanza della comunicazione, “elementare è fondamentale” come predilige l’artista.

In tutto l’universo pittorico di Ciro Zizzo ricorre anche la parola “Love” ed oggi più che mai “è il momento giusto per riflettere e volgere lo sguardo verso ciò che salverà la nostra esistenza: liberarsi da quanto di insidioso e di poca rilevanza, amare tutto quello che è attorno a noi. Amare per esistere”. Un altro modo di riportare un po’ di luce, in mezzo a tanto buio.

Come donare

Le opere saranno visibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Detach-111767817225729/ a partire dall’ 8 giugno. L’immagine di ogni opera sarà accompagnata da un titolo/numero, misure e tecnica. L’offerta è libera.

Nel caso in cui un fruitore fosse interessato ad un’opera, sarà necessario seguire i quattro passaggi:

Assicurarsi della sua disponibilità (menzionare il titolo) inviando una mail all’indirizzo: cirozizzodetach@gmail.com Se è ancora disponibile, gli verrà inviata una risposta di conferma ed entro tre giorni dalla richiesta, si potrà procedere con la donazione direttamente sul conto corrente del Comune di Villafrati (PA) alle seguenti coordinate bancarie: intestazione: Comune di Villafrati Emergenza Covid19 - Iban: IT97Z0760104600001049377730 / causale: Causale Emergenza Corona Virus Donazione Detach Un inno alla amata Italia Una volta effettuato il bonifico è opportuno inviare una mail a cirozizzodetach@gmail.com con allegato: copia della ricevuta della donazione effettuata, nome, cognome, contatto telefonico e indirizzo di spedizione del destinatario La consegna delle opere sarà effettuata a partire dall’ 1 di settembre 2020, tramite due modalità: ritiro durante un evento dedicato nella città di Milano (ove possibile e con data da destinarsi) o tramite spedizione con spese a carico del destinatario

