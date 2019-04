"A short for hope", la bellezza ritrovata in una mostra fotografica a Palazzo Sant'Elia

"La bellezza ritrovata - A short for hope". Mostra fotografica di Charley Fazio e i bambini siriani rifugiati a Kilis: dall'11 maggio al 28 luglio nella sala delle Capriate di Palazzo Sant’Elia in via Maqueda, 81a Palermo. Opening alle ore 18. Visite dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30 | sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19.

"La Bellezza Ritrovata - A shot for hope” nasce durante le missioni umanitarie svolte dall’Autore nella cittadina turca di Kilis. Nei Paesi confinanti con la Siria si trovano oggi milioni di rifugiati e solo a Kilis migliaia di bambini vivono in alloggi di fortuna senza alcuna prospettiva se non la passiva sopravvivenza. Charley Fazio, grazie alla sua straordinaria sensibilità, ha saputo ritrarre la bellezza interiore da loro custodita rendendo i piccoli rifugiati vere e proprie icone di resilienza.

Ad alcuni dei fanciulli ha proposto un laboratorio di fotografia perché cercassero la loro personale visione di “bellezza” attraverso la lente di una macchina fotografica istantanea. Gli scatti, commoventi e delicati, permettono di entrare virtualmente nell'atmosfera in cui vivono i bambini in esilio, di toccare la loro miseria eppure di percepire concretamente la profonda dignità che li anima. Il percorso espositivo diventa in questo modo un potente strumento di interazione educativa attraverso lo sguardo offerto e ricevuto.

La mostra itinerante è legata all’attività dell’Associazione Joy for Children APS impegnata con progetti di sostegno a favore dei minori protagonisti dell’esposizione. La tappa di Palermo, dopo Milano, Torino, Napoli e altre città italiane in cui ha raccolto un notevole successo di pubblico, è patrocinata dal Sindaco e dall’Università di Palermo, promossa dalla V° Commissione Consiliare e dall'Associazione Settimana delle Culture e si inserisce nel programma della manifestazione giunta alla sua ottava edizione.

La mostra sarà inaugurata sabato 11 maggio 2019 alle ore 18 e resterà esposta sino al 28 luglio 2019 nella Sala delle Capriate di Palazzo Sant’Elia. Anche le scuole di Palermo, come già avvenuto per gli studenti delle altre città, saranno invitate a partecipare alle visite guidate e a realizzare i “Quaderni della Bellezza”, una raccolta di riflessioni e pensieri che consente ai più giovani una maggiore interazione con lo spirito del progetto.

La cura del progetto è affidata a Titti Di Vito, ideatrice e curatrice di eventi culturali, responsabile della comunicazione e dell’opera artistica di Charley Fazio. Charley Fazio è un fotografo professionista freelance nato a Palermo. Semifinalista al Sony World Photography Awards nel 2008, più volte finalista a concorsi National Geographic Italia, collabora con varie riviste italiane. Nel 2016 ha esposto le sue opere presso la Galleria Agora di Chelsea a New York e attualmente è impegnato come reporter in missioni umanitarie ai confini tra Turchia e Siria. E’ presidente di Joy for Children APS che ha fondato per restituire ai bambini bisognosi il dono di amore e di bellezza da loro ricevuto.