"Ballarando", scatti d'autore in mostra: la collettiva al Chiostro dei Carmelitani

Al Convento del Carmelo Maggiore, dieci fotografi raccontano Ballarò e il suo mercato. Una collettiva che consente di conoscere anche un gioiello architettonico appartenente alla nostra storia.

Una cornice eccezionale, piena di fascino, all’interno della quale dare vita a un’iniziativa altrettanto magica. Come del resto è la fotografia, capace di regalare emozioni e farci immergere in un mondo pieno di mistero. Prende spunto dal desiderio di raccontare un quartiere come Ballarò e il suo mercato attraverso il semplice battito degli occhi, la collettiva fotografica “Ballarando” che si inaugura alle 18 di venerdì 22 giugno nel Chiostro del Convento Carmelo Maggiore dei Frati Carmelitani, al civico 13 di via Giovanni Grasso.

A esporre all’interno di questo gioiello architettonico, il più grande e più importante tra gli altri cinque conventi carmelitani esistiti in città, saranno: Fabio Artusi, Paolo Barbera, Marcello Cataliotti, Salvo Cracchiolo, Marina Galici, Victoria Herranz, Antonio Melita, Girolamo Perna, Nino Pillitteri, Luisa Vazquez. In tutto 20, due per ognuno di loro, le foto che si potranno ammirare dalle 9 alle13 e dalle 15 alle 20 del 22, 23 e 24 giugno, del 29 e 30 Giugno e, infine, di domenica 1 luglio. L’inaugurazione, che consentirà di conoscere personalmente gli autori di questa emozionante mostra, sarà allietata dalle musiche di Giacco Pojero e Nino Vetri. Ingresso libero.