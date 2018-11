"Attorno ad una conchiglia vuota", giù il sipario per la rassegna Intermezzo a Villa Zito

Ultimo appuntamento con la rassegna Intermezzo 2018, curata da Agata Polizzi e inserita tra le iniziative di Palermo capitale italiana della cultura 2018, che si chiuderà con Alessandro Piangiamore e il suo lavoro “Attorno ad una conchiglia vuota”, giovedì 29 novembre alle 19 a Villa Zito.

L'artista ennese propone un affascinante lavoro per immagini, “per loro natura – dice Piangiamore – difficili da comunicare”, quasi presagi da non spiegare per non correre il rischio di limitarne le potenzialità evocative. Nel video “Attorno ad una conchiglia vuota” (2014), la camera inquadra in primo piano le mani dell’artista che tengono una conchiglia dalla superficie madreperlacea, grattata senza soluzione di continuità con un coltello. Un'azione che diventa cammino introspettivo e che caratterizza la pratica artistica di Piangiamore. All'interno del talk, a cui parteciperà anche l'artista, si parlerà anche della recente monografia sul suo lavoro, edita da edizioni Nero, Roma.

“Chiudiamo la rassegna Intermezzo nella convinzione di avere aperto un canale di comunicazione tra gli artisti contemporanei e il pubblico attraverso appuntamenti oramai divenuti quasi una consuetudine, una finestra da cui esplorare certi aspetti della realtà. In questi mesi - afferma il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - Villa Zito ha ospitato i lavori di Alfredo Pirri, Serena Vestrucci, Domenico Mangano e Marieke Van Rooy, Stefania Galegati Shines e, in ultimo ma non da ultimo, di Alessandro Piangiamore. Il bilancio di questo primo approccio è senz'altro positivo”. “Attorno ad una conchiglia vuota” resterà a Villa Zito fino al 22 dicembre.

Alessandro Piangiamore è nato ad Enna nel 1976, ma vive e lavora a Roma. È stato vincitore di vari premi e residenze tra i quali: 2016, 16° edizione Premio Cairo; 2010, Global Art Programme, Khoj Studio, New Delhi; 2007, Premio Passaporto con il Comune di Torino e DENA Foundation for Contemporary art, presso Centre International d'Accueil et d'Echanges des Récollets di Parigi.

