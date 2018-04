Arte sotto le stelle in Vucciria, la mostra spontanea sul muro del vicolo della morte

Organizzato da Linda Sofia Randazzo e Antonino Gaeta, domenica 22 aprile nel cortile della Morte che si affaccia sulla Piazza Garraffello nel cuore della Vucciria, sarà allestito un muro con le opere di tutti quegli artisti che vorranno portare con sé il proprio lavoro e mostrarlo agli altri.

L'intento è quello di incontrarsi e mostrarsi liberamente, senza limiti di selezione tematica o curatoriale. Ogni artista porta con sé la sua opera, la istalla, si intrattetiene con gli altri e poi se la riporta indietro. Ci saranno a disposizione chiodi e martello, ma ognuno provvederà alla propria didascalia. L'opera rimarrà visibile solo in presenza dell'autore che pertanto sarà personalmente responsabile della cura, del trasporto e del contenuto intellettuale della stessa. L'organizzazione si riserva in caso di atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del luogo, delle persone e delle circostanze, di precludere la partcipazione a coloro che possano ledere o offendere la sensibilità altrui. Nella piazza sarà possibile, come di consueto ogni Giovedi e Domenica, sedersi, bere e gustare il cibo dello street food tipico palermitano, presso il Covo Drinkeria e la panineria "Terremoto Jack".

Il vicolo della morte si trova in Piazza Garraffello di fronte la fontana del Garraffello appunto, il suo aspetto è misterioso e carico di fascino storico, esso è racchiuso tra i muri del Palazzo Ramacca, in un passaggio stretto con sopra in alto degli archi. Il vicolo anticamente serviva a raggiungere il cortile vecchio del palazzo nobiliare. La storia cita che in questo vicolo abitava un ex galeotto, dall’aspetto robusto e cattivo, a cui fu affidato il compito di boia, per eseguire le condanne a morte tramite decapitazione o impiccagione. Inoltre si diffuse tra gli abitanti nel tempo, la credenza che il luogo fosse frequentato dalla presenza di una strega o di un’anima dannata forse fra le tante che il boia uccise. Questa leggenda si tramanda attraverso i secoli. E' l'unico evento spontaneo di aggregazione del mondo artistico, fuori da ogni programma sotto palermo capitale o manifesta che sia, è il mondo dell'arte che riprende la propria capacità d'esistere fuori dai sistemi di mercato o di appartenenza.