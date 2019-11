Monreale, la mostra collettiva di pittura di Mauri Lucchese che racconta l'arte

Monreale Arte, "Collettiva d'arte fotografia e pittura": il titolo di questa esposizione d'arte che si inaugura l uno dicembre ore 11,30 presso il Circolo cultura Italia Monreale.

Una Mostra per raccontare la storia millenaria dei più importanti monumenti che appartengono ai siti dell Unesco arabo normanno della città di Palermo, Monreale e Cefalù. La mostra è organizzata dal Circolo Cultura Italia presidente il Professore Claudio Burgio con il patrocinio gratuito del comune di Monreale. L'organizzatrice Cinzia Macaluso ha affidato la direzione artistica a Mauri Lucchese storico e studioso della città di Palermo. Social media event manager Daniela Martino.

Un iniziativa per rivalutare attraverso l'arte pittorica e fotografica la bellezza di monumenti conosciuti in tutto il mondo a cui ventidue artisti hanno dedicato le loro opere raccontando ciò che ci appartiene storia e cultura che hanno lasciato un segno indelebile nei secoli. Gli artisti partecipanti riceveranno per l'occasione un attestato di partecipazione.

Camillo Andretta,Adriana Bellanca,Pamela Bono, Annita Borino, Adabi Bucceei, Rosario Calí, Sandro Di Sfefano, Rosalba Ferreri, Carmen Frisina, Daniela Gargano, Vincenzo Michele Grimaldi,Letizia Marchione, Giuseppa Matraxia, Giuseppe Misuraca, Cettina Pagano, Oliva Patanella, Cinzia Romano, Vincenzo Stellone, Ketty Tamburello,Marco Torcivia, Claudio Villafranca, Stefano Zangara.