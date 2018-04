Armonie cromatiche, la bipersonale dei cugini Argento a Palazzo delle Aquile

In occasione di Palermo Capitale della cultura italiana 2018 si inaugura il 21 aprile ore 17,30, la bipersonale d'arte pittorica intitolata, "Armonie Cromatiche" , dei cugini Enzo Argento e Rosa Anna Argento. Ospite e madrina dell'evento Tiziana Martilotti. Segue l'intervento nell'aula Rostagno con Valentina Butera critico d'arte e presidente dell'associazione Associazione Artistico Culturale Scruscio, interverrà l'Assessore alla Cultura Andrea Cusumano.

Armonie Cromatiche raccoglie il lavoro più recente degli Artisti Enzo e Rosa Anna Argento. Enzo esprime la sua personale visione del mondo femminile attraverso una profonda sensibilità di vibranti cromatismi. La creatività dell'artista, esplora attraverso un processo di raffinata passionalità l'universo femminile come uno zoom che si inoltra nel profondo dell'animo e ne svela gli intimi messaggi. Rosa Anna con le sue opere rivolte a messaggi artistici e sociali si sofferma sulla funzione didattica dell'arte quella con la A maiuscola sinonimo di una società che cresce e si evolve. La stessa Artista in occasione del vernissage ha preparato degli abiti confezionati e dipinti a mano di grande pregio e manifattura che sono come citazioni d'arte.