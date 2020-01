"Aprite i portraits", gli sguardi di una Palermo interculturale in mostra all'Archivio Storico

Aprite i portraits di Marco Fato Maiorana Mostra che dà inizio al progetto Qmedia Art Residency, dedicato alla valorizzazione degli immaginari sperimentali del presente.

Inaugurazione della mostra: mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 18:00, presso l'Archivio Storico Comunale di Palermo in via Maqueda 157. Saluti istituzionali: Leoluca Orlando - Sindaco di Palermo, Adham Darawsha - Assessore del Comune di Palermo, Eliana Calandra - Direttrice dell'Archivio Storico Comunale.

Aprite i portraits: i ritratti realizzati da Marco Fato Maiorana, fotografo trapanese di stanza a Palermo, mostrano la gente comune del capoluogo siciliano al fine di valorizzarne la feconda varietà di fisionomie e sguardi, forme espressive di differenti origini etniche, condizioni sociali, orientamenti ideologici e culturali. La bellezza interculturale di Palermo viene così raccontata attraverso i visi di studenti, lavoratori, immigrati…, ovvero attraverso gli stessi cittadini che, nella loro varietà coesistente, dimostrano, ancora una volta, che la cultura si produce nella differenza e nell’incontro. “Aprite i portraits”, dunque: titolo che, utilizzando l’assonanza, avvicina la libera espressione e rappresentazione del viso - oggetto dell’opera del Maiorana - all’ultima, grande, campagna sociale e politica che si sta svolgendo in Europa e in particolare qui a Palermo, ovvero l’incondizionata apertura dei porti all’umanità migrante.

Marco Fato Maiorana Nato a Erice, in provincia di Trapani, il 20 marzo 1986, Marco Fato Maiorana è un fotografo interessato alla rappresentazione dei racconti e delle esperienze della quotidianità, ovvero alla forma che tali storie assumono, attraverso il ritratto, nello sguardo. Da sempre attento al rapporto tra le immagini e i dispositivi della visione, è stato nominato Ambassador di Samsung Italia e ha collaborato con brand del calibro di Hasselblad e Sony. Ha altresì partecipato a diverse campagne pubblicitarie, fra le quali si segnalano, per importanza, quelle per Bombay Sapphire (con Simone Bramante “Brahmino”) e Ariston Italia (con WhatItalyIs).

Prodotta e organizzata da: Qmedia In collaborazione con: Comune di Palermo, Città di Palermo - Assessorato alle Culture, Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino - Brusio Netlabel - MainOFF Festival - Bisso Edizioni Palermo - Bisso Bistrot. Giorni e orari di apertura: 15 gennaio-31 gennaio 2020 lunedì-venerdì 9:00-13:00 | mercoledì 15:30-17:30