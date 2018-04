Apparte Home Gallery a Palermo, la mostra d'arte dallo spirito domestico

Giovedì 19 aprile alle ore 18 debutta Apparte Home Gallery con una mostra fotografica dal titolo Chaos e con la presenza dell’artista Caterina Quartararo. Appuntamento solo su prenotazione a casa di Chiara e Francesco.

Apparte Home Gallery è una nuova realtà appena nata a Palermo che s’inserisce nel campo dell’arte contemporanea puntando sulla giovane arte. Apparte è un collettivo tutto al femminile di curatori in erba che sta cercando il “proprio posto” e che trova a Palermo una terra fertile su cui fondare radici. Attraverso la formula della home gallery itinerante il collettivo si pone come obiettivo di creare un circuito alternativo per l’arte emergente e underground, una rete di scambio, relazione e dialogo tra artisti, ospiti desiderosi di promuovere l’arte aprendo le porte della propria casa e curiosi, appassionati, intellettuali, entusiasti, pantofola.

Le reti iniziano, non finiscono mai. La caratteristica principale degli eventi organizzati da Apparte infatti sarà proprio lo spirito domestico, questa componente imprescindibile alla riuscita dell’operazione che vuole far sentire “a casa” l’arte che mette in mostra. Chi espone con loro ha fiducia nelle possibilità dell’imprevisto. E non ci sarà solo arte; eventi collaterali circuiteranno attorno alle esposizioni di Apparte: musica, poesia, teatro, performance saranno momenti di benvenuto a casa.

Caterina Quartararo è un’artista di nuova generazione attenta allo scambio reciproco tra arte e scienza. Attraverso la fotografia ci svela da vicino le meraviglie di un mondo fuori controllo. I suoi paesaggi, vedute di pianeti in fase di colonizzazione, sono macrofotografie di muffe su terreni di coltura. La sessione fotografica è la fase conclusiva del lavoro durato settimane. Lungo questo periodo Caterina ha predisposto, modificato e monitorato lo sviluppo delle colonie. Se da una parte l’artista ha potere sull’habitat (tipo di nutrimento, quantità di luce e tasso di umidità) dall’altra i processi vitali dei microorganismi (come sopravvivenza, replica, lotta, simbiosi) si svolgono autonomamente dalla sua volontà.

La mostra si svolgerà in una sola giornata con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per questo primo evento, quindi, i partecipanti sono stati invitati a prenotarsi al link https://apparte7.wixsite.com/ilmiosito o reindirizzati dal QR Code in locandina per conoscere l’indirizzo esatto di Casa di Chiara e Francesco, i primi ospiti di Apparte. Apparte avrà una cadenza mensile e manterrà la formula itinerante.