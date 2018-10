Il diario di Anil in una mostra, la personale di Oliva Patanella alla galleria Josephine Bonì

Sabato 13 ottobre, personale di pittura dell’artista Oliva Patanella (Anil), in Via Notarbartolo n.49, Palermo, galleria di Josephine Bonì. L’artista, nella prima pagina del suo diario artistico, rievocherà con le sue opere ed una installazione, la moda anni '50 e ’60; mentre la seconda pagina del suo diario artistico, comprenderà pitture contemporanee in cui celebra la donna, ispiratrice delle sue opere. Alla mostra, che sarà inaugurata il 13 ottobre alle ore 18,00, interverrà la scrittrice Sara Favarò, legata ad Anil da antica amicizia e collaborazioni artistiche e con la quale condivide il paese di nascita, Vicari. La presentazione sarà allietata dalla voce della cantante jazz Roberta Pecoraro, accompagnata dal chitarrista Giulio Garofalo. La mostra sarà visitabile da lunedì 15 a venerdì 19 dalle ore 16,00 alle 20,00.

Oliva Patanella ha preso parte a diversi eventi espositivi a Genova, Roma, Verona, Palermo, Cefalù, Monreale, Catania. Ha realizzato alcune personali in siti d’arte. In occasione dell’evento “L’Isola che c’è” presso Villa Castelnuovo (PA) la sua opera “Mediterraneo” è selezionata dal Prof. Vittorio Sgarbi e viene esposta al Teatro Politeama di Palermo in occasione dell’evento “Panorama d’Italia”. Quale socio dell’UCAI, partecipa alla mostra sulla “Misericordia” di Roma.Ha partecipato a vari contest vincendo il Premio Light di Charm Art a Catania, si aggiudica la partecipazione alla mostra con l’inserimento sul catalogo di Immaginario Unesco a Palermo ed una personale presso la Galleria di JosephineBonì nell’ambito dell’evento “Dipingere Parole”. Si classifica ai primi posti nella Biennale di Palermo, viene premiata con le targhe “Premio Antonello Da Messina” e “Art History”, riceve attestati di merito dai critici d’arte Vittorio Sgarbi e Paolo Levi.