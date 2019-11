Una mostra d'anatomia alla scoperta del corpo umano, "Body Worlds Vital" a Palermo

Body Worlds Vital, la mostra di anatomia che offre la possibilità di vedere dal vero il corpo umano arriva per la prima volta in Sicilia. La mostra sarà a Palermo, al Reale Albergo delle Povere, dal 20 novembre (fino al prossimo 29 marzo).

L’esposizione originale, ideata dal noto medico tedesco e scienziato Gunther von Hagens, si presenta con un'allestimento di nuova concezione e preparazioni anatomiche recentissime, focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dale più comuni malattie.

Nella mostra, curata da Angelina Whalley di Arts & Sciences e Fabio Di Gioia per l’edizione italiana, saranno esposte sezioni che permetteranno di visualizzare, in maniera chiara e diretta, le posizioni degli organi all’interno del corpo umano e le affascinanti e intricate configurazioni dei vasi sanguigni, mostrando dal vero la complessità della rete capillare che alimenta tutto il nostro corpo. Visitata da oltre 50 milioni di persone in più di 120 città Body Worlds è considerata la mostra itinerante di maggior successo al mondo.