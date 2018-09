"An ordinary walk", le suggestioni della città in mostra: la personale alla galleria Bonì

"An ordinary walk" è il titolo della personale di pittura del pittore palermitano Giovanni Messina presso la galleria d'arte Josephine Boní di via Notarbartolo 49, Palermo, dal 29 settembre ore 18 giorno dell'inaugurazione fino al 5 ottobre.

La presentazione e la critica a cura della professoressa di storia dell'arte Anna Santoro. Le opere del Messina sono lavori nati dalle estemporanee realizzate e condivise con gli amici artisti nei posti più magici e suggestivi della città, infatti proprio in tante opere possiamo notare la sua sicilianità la cultura e il folklore come le sponde dei carretti siciliani e i paesaggi,i ritratti dei cantanti più importanti della canzone italiana come Dalla,Pino Daniele e Mango per citarne alcuni,la musica altra passione dell'artista e anche la sua opera ispirata e dedicata al nipotino Giovanni Messina Junior che vive nell isola di Malta, il bimbo guarda il mare, quel mare che lo divide dal nonno che spera nel suo cuore di poter riabbracciare quanto prima. Evento a cura di Josephine Boní. La mostra è visitabile fino al 5 ottobre tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,30.