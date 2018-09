Da un gruppo su Facebook a una mostra, gli amici di Tommaso Natale in esposizione

E' la voglia di realizzare un sogno il tema di partenza di questa mostra nata da un’idea dagli amministratori del gruppo Facebook "Amici di Tommaso Natale". Il gruppo conta più di 2000 inscritti della borgata e ex abitanti della medesima, che adesso vivono negli Stati Uniti, Germania, Francia, ecc. L’intento di questa mostra è appunto raccontare, attraverso le immagini che sono state condivise nel gruppo, la Tommaso Natale di un tempo e l'attuale. Nei vari espositori si possono visionare immagini della borgata e di gente che ha fatto la storia di Tommaso Natale. E' un modo per raccogliere e condividere il lavoro di oltre 5 anni di esistenza e di condivisione del gruppo Facebook.

Gli autori sono stati accompagnati nella costruzione di un progetto espositivo dall'obiettivo ambizioso: restituire attraverso le immagini la complessità di un territorio in forte trasformazione che accoglie oltre 6000 abitanti. L'inaugurazione è lunedì 10 settembre 2018 alle ore 16:30 e proseguirà fino a venerdì 14 settembre 2018. La mostra è visitabile ogni giorno dalle ore 16:30 alle 19:00 presso il C.S. Villa Rossi - Piazza Rossi, Tommaso Natale.

