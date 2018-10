"Algebra dell'assenza-erme", le schede contabilità delle pensioni di guerra si fanno mostra

"Algebra dell'assenza-erme" è un' installazione multimediale realizzata con una serie di schede d'archivio ritrovate per caso, utilizzate per la contabilità relativa a pensioni di guerra, esposte nella Cripta di Santa Maria del Piliere dal 12 al 28 ottobre.

L'autore, Nunzio Scibilia, in arte Realto, artista visuale e musicista, è intervenuto direttamente su tali documenti originali, saturi di cifre dei compensi versati a soldati feriti o alle vedove e agli orfani dei caduti, regalando un volto a quelle identità ignorate, una rivisitazione delle antiche erme, poggiate su invisibili piedistalli. Dialoga con le immagini una composizione dello stesso artista Hab vor Mißgeschick keine Angst (Non aver paura della sventura). Alcune di queste opere, rielaborate digitalmente su fogli di grandi dimensioni, quasi sudari su cui sono impressi i volti, sono esposte in un'installazione site specific nella Cripta di S. Maria dell'Itria, dei Cocchieri.