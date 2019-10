"A' Vucciria, gli ultimi eroi", la mostra con le foto di Giulio Gallo Gallo al Cervantes

L’Instituto Cervantes di Palermo accoglie la mostra “A’ Vucciria, gli ultimi eroi”. Foto di Giulio Gallo Gallo che sarà inaugurata giovedì 10 ottobre alle ore 17:30 presso la chiesa sconsacrata di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33).

L’esposizione si inserisce in una nuova linea tematica inaugurata dall’Instituto Cervantes nel 2019, "La valigia della Vucciria", che accoglie mostre di piccolo formato, ma di elaborata e rigorosa ricerca, e si pone a continuazione di Palermo Capitale della Cultura 2018. Attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, Giulio Gallo Gallo ci racconta la vita e il commercio nell’antico mercato della Vucciria, luogo di passaggio fin dall’antichità di tanti mercanti genovesi, pisani, veneziani e spagnoli, e che oggi vive di una nuova prospettiva.

Questa raccolta di foto, scattate nell’arco di un anno con il sistema analogico, si offre in mostra a testimoniare le pietre e la gente della Vucciria: gli ultimi eroi. È un omaggio a questo teatro intimo della strada, animato quotidianamente da un’umanità di umile eroicità, e si pone come un documento storico e culturale che cerca di preservare la memoria di un luogo “simbolo”, in una città che rincorre la grande distribuzione alla ricerca di un’identità europea dimenticando, spesso, le proprie origini. Le fotografie a colori dei negozianti son quasi tutte accompagnate da foto in bianco e nero degli antichi fondatori o da immagini sacre esposte in segno di devozione o conservate gelosamente nel portafoglio.

Presentano la mostra Beatriz Hernanz, Piero Longo, Francesca Fatta e Giulio Gallo Gallo. Ad una nota attrice palermitana sarà affidato un momento di teatro che avrà come protagonista la “Signora Vucciria”. Correda la mostra un video sui protagonisti della Vucciria realizzato per l’occasione.

Giulio Gallo Gallo, si accosta alla fotografia agli inizi degli anni ’80, partecipando a mostre a concorso, di livello locale, regionale e nazionale. È stato autore del libro storico “Tradizione e trasformazione”, corredato dalle sue fotografie ed ha avuto inserite altre immagini in “Voci da Tienanmen”, entrambi per i tipi “Ila Palma”. Agli inizi del 2000 ha partecipato ad una collettiva, per un tour operator, sul paese del Myanmar. Nel 2014 ha partecipato alla personale fotografica “Sangue Nostrum”, (Palermo, Circolo Arci Malaussène e da “Booq”). A giugno 2015 ha pubblicato il libro fotografico “La Vucciria”, per i tipi di “Kalos”, con mostra annessa alla Ex Real Fonderia di Palermo e, nello stesso anno, con altre immagini, all’Instituto Cervantes di Palermo. Nel 2016 ha esposto nella “Hall del Cafè de Paris”, con le foto della “Vucciria”, sotto il patrocinio dell’Ambasciata di Italia nel “Principato di Monaco”, della Direzione del Turismo e dei Congressi monegasco e del Consolato del Principato in Sicilia. Sempre nel 2016, a Torre a Mare (Bari), ha esposto in una collettiva dal titolo “Sguardi di donna” e ha partecipato a una collettiva a Roma, presso l’istituto Superiore di Cultura iraniana, dal titolo “Uno sguardo dall’Iran”. Nel 2017 è stato ideatore del progetto fotografico “Viaggio fotografico nella città di Palermo” in collaborazione con il Centro Diurno di Salute Mentale Modulo 4 Asp 6 di Palermo.