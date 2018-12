"99 presepi" in mostra, il Natale arriva in una esposizione al Boccone del Povero

Martedì 11 dicembre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra dei "99 presepi" a cura di Vito Brunetto al Boccone del Povero in via Pindemonte 3 a Palermo. I presepi resteranno in mostra per tutto il Natale, fino al 6 gennaio 2019.

La mostra dei "99 presepi", a cura di Vito Brunetto, presidente dell'associazione culturale Cias La Guilla, è organizzata in collaborazione con "Il movimento per la vita" di Palermo e il Cesvop. Quest'anno la mostra che si inaugura l'11 dicembre 2018 alle 17,30, è allestita nei locali dell'istituto Boccone del povero in via Pindemonte 3 a Palermo (salone al primo piano). La mostra al suo decimo anno, propone una collezione di quasi 200 presepi da tutto il mondo e realizzati in tutti i materiali con esempi originali realizzati a tema. L'obiettivo è "far rinascere insieme l'amore per il presepe".

La mostra è aperta fino al 6 gennaio 2019, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 16,30 alle 18,30. Il sabato e la domenica, negli stessi orari, si consiglia di prenotare la visita al 333 2698269 oppure al 333 7941742. La prenotazione è sempre consigliata in caso di gruppi e scolaresche. Ingresso con offerta libera che sarà devoluta al progetto "Gemma" che permette l'adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà. per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionevitanova.it.