"Trascendence", la mostra di Nina Doevendans come collaterale di Manifesta 12

La mostra “Trascendence” di Nina Doevendans è inserita tra gli eventi collaterali di Manifesta 12 Palermo in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei Siciliani.

Nina Doevendans è un’artista olandese indipendente la cui produzione è focalizzata nel creare installazioni audio visive. Attraverso il suo interesse per la creazione digitale, trasforma la percezione delle immagini quotidiane in qualcosa di fresco ed originale. Le sue installazioni contengono atmosfere mistiche e meditative che riescono a dare la sensazione di essere proiettati in un altro mondo. Il concetto di spazio ha un ruolo importante nel suo lavoro. Questo è il motivo per cui il lavoro è accompagnato da paesaggi sonori che lo rafforzano e stimolano i vari sensi.

“La filosofia di Platone è stata l'ispirazione per questo lavoro. Nei suoi scritti parla di due mondi: mondo sensibile e mondo intelligibile. È un momento in cui continuiamo a correre, "dobbiamo" fare sempre di più, restano pochi momenti per riflettere. Ouando lo si fa, si manifesta una sensazione di meditazione e di contemplazione, ma anche una percezione di essere in trance. Non vi è solo uno stimolo per gli occhi, ma anche per Ie orecchie".