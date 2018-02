Palermo ripercorre gli ultimi attimi di Joe Petrosino, il primo uomo che sfidò la mafia italoamericana

Palermo ripercorre gli ultimi giorni di Joe Petrosino a 109 anni dalla morte del detective italo americano, proprio nei luoghi in cui si consumò la "tragedia". Una delle prime vittime della Mano nera, come veniva chiamata allora la mafia, in una città che poi avrebbe pagato un fortissimo tributo di sangue proprio a causa della criminalità organizzata.

Appuntamento a domenica 18 febbraio. "Un itinerario storico-investigativo per conoscere le indagini dell'Italian Branch condotte dal tenente Petrosino, figura carismatica e affascinante che, dai sobborghi di New York, approda a Palermo per scardinare i legami mafiosi tra la Sicilia e la Mano nera statunitense", spiegano gli organizzatori.

La passeggiata, guidata da uno storico, ricostruirà non solo gli ultimi giorni e le ultime ore di vita di Petrosino, ma anche tutta l'atmosfera che c'era a Palermo in quegli anni. E farà luce anche sulle collusioni politico mafiose che portarono a questo delitto eccellente, rivivendo l'ultimo capitolo di questo piccolo grande uomo che aveva cambiato la storia della lotta alla mafia negli Usa e che a Palermo finì la sua gloriosa carriera.

La passeggiata avrà inizio da piazzetta delle Dogane (davanti alla chiesa di Santa Maria della Catena, in corso Vittorio Emanuele) ed è organizzata dall'associazione Tacus arte integrazione e cultura. Raduno dalle 17 (contributo di partecipazione gratuito per i soci Tacus, di 5 euro per i non tesserati), "La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione - precisano gli organizzatori -. In caso di condizioni meteorologiche avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti". La prenotazione è obbligatoria (per maggiori informazioni consultare la pagina dell'evento su Facebook)