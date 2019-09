Un caffè in riva al mare sulle note di un pianoforte, Morettino per Piano City

Un dolce risveglio all’alba in riva al mare, accompagnati dalle note di un pianoforte e da una tazzina di caffè. Anche quest’anno Morettino è il caffè ufficiale di Piano City Palermo (e anche de Le Vie dei Tesori) e per celebrare l’incontro tra la cultura musicale, quella monumentale e la cultura del caffè organizzerà una serie di iniziative che rientrano nel calendario ufficiale dei due degli eventi più attesi dell’anno.

Si parte con Piano City all’alba di sabato 28 settembre al Porticciolo di Sant’Erasmo, riaperto per l’occasione dopo la riqualifica, con il caffè artigianale siciliano preparato in espresso e offerto gratuitamente ai partecipanti da Morettino, accompagnati dalle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle ore 6.30.

Le altre iniziative

La settimana successiva, sabato 5 ottobre, tocca invece al primo degli appuntamenti all’interno de Le Vie dei Tesori: la visita guidata alla fabbrica-museo Morettino e al Museo del caffè. Un percorso di circa 3 ore condotto direttamente da Arturo Morettino, che guiderà i visitatori in un percorso unico alla scoperta della fabbrica-museo Morettino. Si parte dai giardini della storica torrefazione, dove è possibile osservare la piccola piantagione di caffè, e si continua all’interno della torrefazione con la visione dello stabilimento produttivo e il racconto di tutte le fasi di lavorazione e tostatura del prodotto. Si giunge, infine, al Museo del Caffè, il primo esempio di museo del caffè in Italia, che comprende oltre mille pezzi espositivi raccolti dalla famiglia Morettino in giro per il mondo nel corso di 50 anni. Spolpatrici, macinini, tostatrici, storiche macchine espresso, strumenti per l’estrazione del caffè di tutte le forme e dimensioni, una collezione unica al mondo che va dal 1600 ai giorni nostri. La visita, che prevede anche una degustazione guidata di blend e singole origini preparate in espresso, è solo su prenotazione sul sito de Le Vie dei Tesori (https://leviedeitesori.com/risultati-di-ricerca/listing/museo-morettino), unico turno dalle 10 alle 13 circa ed è riservata ad un numero massimo di 40 persone. La visita verrà replicata anche il sabato successivo, giorno 12 ottobre.

Da un museo all’altro, in un incontro di tradizioni e culture, sabato 27 e domenica 28 ottobre Morettino “si trasferisce” al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, con una degustazione gratuita dei blend e delle monorigini preparate in espresso, che allieteranno la visita dei partecipanti tra pupi, marionette, burattini, ombre, attrezzature sceniche e cartelloni provenienti da tutto il mondo e risalenti ad ogni epoca storica e cultura.

Infine, Morettino fa un dono a tutti i partecipanti al festival: uno sconto sugli acquisti allo shop Morettino di via Gaetano Daita 30 a Palermo per i possessori di biglietto Le vie dei Tesori 2019, per tutta la durata della manifestazione.